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Трамп розчарований і Зеленським, і Путіним, але націлений на припинення вогню — Келлог

02 квітня 2025, 21:32

Трамп розчарований і Зеленським, і Путіним, але націлений на припинення вогню — Келлог

Президент США Дональд Трамп розчарований як президентом України Володимиром Зеленським, так і главою Кремля Володимиром Путіним, проте продовжує досягати прогресу на переговорах щодо припинення вогню між Україною та Росією. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні генерал Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News.

«Президент був дуже залучений, я знаю, що він також розчарований і Зеленським, і Путіним, але ми досягнемо припинення вогню, і я думаю, що вам потрібно зробити, це ви повинні зосередитися на тому, чого ви хочете досягти, куди ви хочете прийти з цим припиненням вогню. Тому що ми хочемо мати всеосяжне 30-денне припинення вогню, і коли ви досягнете цього, буде дуже важко відновити війну знову. Це те, у що я вірю, і те, що нам потрібно отримати», — зазначив Келлог.

Відповідаючи на питання щодо посилення санкційного тиску на Росію, він підкреслив, що насамперед необхідно добиватися ефективного застосування вже введених обмежень.

«Якщо ви поговорите з нашим міністром фінансів Скоттом Бессентом, він скаже, якщо ви оціните санкції від 1 до 10, де 1 — це найлегше, 10 — найжорсткіше, то ми, ймовірно, на рівні 6. Але застосування — це як рівень 3. І вам потрібно справді посилити ефект, який мають санкції. І ви можете довести їх до певного результату. Подивіться, ви говорите про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються у Бельгії. Ви повинні слідувати за ними. Подивіться на тіньовий флот. Це флот, який перевозить більшість незаконної нафти, яку транспортують у всьому світі. Сімдесят відсотків цього надходить через Балтику. Ви можете припинити це», — пояснив він.

За словами генерала, головним залишається діалог між сторонами конфлікту, і Дональд Трамп активно прагне його налагодити.

«Але найголовніше — змусити обидві сторони поговорити. І президент Трамп прагне цього. Він відкритий обох сторін. Він їх наводить, він починає говорити. Подивіться, ця війна триває надто довго, понад три роки. І президент правий. І саме на цьому він наголосив — на припиненні вогню. І я думаю, якщо ви досягнете 30-денного припинення вогню, а ми хочемо мати всеосяжне припинення вогню, що означає повітря, море, землю, удари по містах, це буде найважливіша частина. І це те, чого ми прагнемо найближчим часом», — резюмував Келлог.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зупинити російські удари можна лише за умови потужного міжнародного тиску на Москву.

Російські війська готуються до нового масштабного наступу найближчими тижнями, щоб посилити тиск на Україну та покращити переговорні позиції Кремля щодо можливого припинення вогню.

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