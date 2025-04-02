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Понад 10 ударів за годину: РФ атакувала Харків вдруге за день

02 квітня 2025, 23:12

Понад 10 ударів за годину: РФ атакувала Харків вдруге за день

У Харкові ввечері 2 квітня пролунали вибухи, місто знову опинилося під атакою російських безпілотників, повідомив міський голова міста Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі.

Протягом 40 хвилин ЗС РФ завдали 14 ударів по місту.

«Попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення. Ще група ударних безпілотників прямує до Харкова. Будьте обережні», — повідомив Терехов.

Обійшлося без жертв.

Як повідомлялося, 2 квітня російський БПЛА «Молния» вдарив по 16-поверховому будинку у Київському районі Харкова. Також під вогнем РФ опинився Кривий Ріг.

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