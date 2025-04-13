Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Війська Росії завдали авіаудару по центру Новохатського на Донеччині: одна людина загинула, ще три – поранені

13 квітня 2025, 17:00

Війська Росії завдали авіаудару по центру Новохатського на Донеччині: одна людина загинула, ще три – поранені

13 квітня о 12:30 російські війська завдали авіаудару по центру села Новохатське Волноваського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Попередньо, окупанти застосували авіабомби УМПБ Д-30СН.

На одній із вулиць загинула 67-річна жінка, яка під час атаки їхала на велосипеді. Крім того, поранення отримали чоловіки 51 та 58 років та 87-річна пенсіонерка. У постраждалих діагностували осколкові поранення рук та контузії.

Нагадаємо, що вночі 13 квітня російська авіація скинула авіабомби на місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загорілися будинки і є поранені.

ТЕГИ

Місця
Новохатське
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Поранені Обстріл Авіабомба Загибла Центр
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:32
Головне за день: Україна як повоєнний Берлін. РФ атакувала п'ять областей
23:00
Головне за день: «Безхазяйне» житло в окупації. В оточенні Трампа запропонували Росії землі України
21:30
Облік «безхазяйного» житла в окупації: чому місцеві жителі не можуть потрапити до своїх квартир
19:00
Фейки, пропаганда та допомога окупантам: на «воєнкора» з Горлівки чекає суд
08:03
Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю
22:38
Для росіян чи місцевих? В окупації будують іпотечне житло
21:47
Пасажирське сполучення з окупованих територій під загрозою – у Кремлі скаржаться на диверсії
14:22
У РФ заявили про готовність запустити пасажирські поїзди між Донецьком, Маріуполем та Москвою
12:35
Кадри зруйнованої Красногорівки: місто перетворено на мертві руїни
12:23
На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму розпочався призов до лав армії РФ
11:49
На Луганщині окупанти закрили на в'їзд прифронтове Сватове: в ОВА розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Атака на Дніпро та Харків. Наступ на Сумську та Харківську області
19:45
«ДНР» розшукує шістьох громадян Непалу — ймовірно, їх завербували на війну
18:48
Вибух у житловому районі окупованого Донецька: загинули хлопчики 11 та 14 років
16:50
Україна повернула з окупованих територій ще шістьох дітей
15:41
Швидка не доїде, автобус не пройде: ремонт мостів ізолював передмістя окупованого Луганська
14:17
Армія РФ посилила наступальні операції по всій лінії фронту — CNN
13:00
У Новій Каховці комунальників змушують замальовувати номери будинків
12:42
В окупованому селі на Бердянщині від вибуху загинули двоє дітей
усі новини
17:00
Війська Росії завдали авіаудару по центру Новохатського на Донеччині: одна людина загинула, ще три – поранені
16:34
«Тролейбус смерті – фактично всі пасажири загинули»: в ОВА розповіли нові подробиці удару по центру Сум
15:50
ЗСУ спалили всю бронетехніку та зупинили російський штурм ще на його початку на Новопавлівському напрямку
15:32
Російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку: у місті загорілися будинки та є поранені
15:14
Росіяни з артилерії вдарили по центру Херсона: пошкоджена дитяча медустанова, є загибла та поранений
14:58
Буданов назвав, які підрозділи та чим вдарили ЗС РФ по центру Сум
14:20
ЗСУ просунулися на Новопавлівському напрямку – ISW
12:45
Ракетний удар по центру Сум: кількість загиблих та поранених зросла
12:35
Армія РФ з РСЗВ обстріляла Куп'янськ: у дворі п'ятиповерхівки загинули дві жінки
11:04
Росія завдала ракетного удару по центру Сум: у місті багато загиблих та поранених
10:01
Росія вночі понад пів сотнею БПЛА атакувала Україну: сили ППО збили 43 дрони
09:01
Війська РФ за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: три людини загинули, ще п'ять – поранені
08:11
Російська армія просунулася у Донецькій області – DeepState
23:32
Головне за день: Україна як повоєнний Берлін. РФ атакувала п'ять областей
16:37
У Чувашії намагалися підірвати колишнього військкома: російське слідство шукає «український слід»
16:01
США мають намір взяти під контроль газопровід «Газпрому», який лежить через Україну — Reuters
15:23
У бою на F-16 загинув український пілот Павло Іванов
14:00
Українські сили ССО взяли в полон 14 російських військових на території Курської області
12:56
RT, НТВ, ВДТРК, Sputnik: Україна вдарила санкціями по російських пропагандистах
11:54
Дрон-бомбардувальник полку Nemesis знищив російський танк Т-72 на Покровському напрямку
усі новини
ВІДЕО
Наслідки російського ракетного удару по центру Сум. Фото: ДСНС «Тролейбус смерті – фактично всі пасажири загинули»: в ОВА розповіли нові подробиці удару по центру Сум
13 квітня, 16:34
Російський штурм на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ спалили всю бронетехніку та зупинили російський штурм ще на його початку на Новопавлівському напрямку
13 квітня, 15:50
Наслідки ракетного удару по центру Сум. Фото: Сумська міськрада Ракетний удар по центру Сум: кількість загиблих та поранених зросла
13 квітня, 12:45
Наслідки ракетного удару по центру Сум. Фото: МВС України Росія завдала ракетного удару по центру Сум: у місті багато загиблих та поранених
13 квітня, 11:04
РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, є поранені. Фото: кадр із відео РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, є поранені
11 квітня, 16:08
Пошкоджена FPV-дроном САУ М109 ЗСУ. Фото: кадр із відео Російський дрон пошкодив САУ М109, але не знищив її
11 квітня, 14:00
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір