Війська Росії завдали авіаудару по центру Новохатського на Донеччині: одна людина загинула, ще три – поранені

13 квітня о 12:30 російські війська завдали авіаудару по центру села Новохатське Волноваського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Попередньо, окупанти застосували авіабомби УМПБ Д-30СН.



На одній із вулиць загинула 67-річна жінка, яка під час атаки їхала на велосипеді. Крім того, поранення отримали чоловіки 51 та 58 років та 87-річна пенсіонерка. У постраждалих діагностували осколкові поранення рук та контузії.

Нагадаємо, що вночі 13 квітня російська авіація скинула авіабомби на місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загорілися будинки і є поранені.