Виплати для переселенців та мешканців окупації: заява про неотримання пенсії від Росії — обов'язкова умова

Згідно з новою постановою уряду пенсії громадянам за кордоном, тим, хто живе в окупації та переселенцям виплачуватиметься лише у разі відсутності виплат від пенсійних органів Росії. Це одна з умов при проходженні фізичної ідентифікації.



Наразі факт неотримання російських виплат фіксується заявою пенсіонера про призначення чи продовження пенсії.



Правозахисники роз'яснили «Новинам Донбасу», як зараз діє дана норма. Поки що немає окремої постанови з формою для заяви про те, що людина не отримує пенсійних виплат від держави-агресора. Це означає, що заяву можна подати у довільній формі — електронною поштою чи особисто.



При цьому, як зазначила голова правління ГО «Громадський холдинг Група впливу» Тетяна Дурнєва, під час фізичної ідентифікації у спілкуванні з представниками Пенсійного фонду людина усно відповідає на запитання. І поки що його відповідь співробітники ПФУ чи Мінсоцполітики не зможуть перевірити на вірогідність, адже обмін даними між російськими та українськими відомствами припинено через вторгнення РФ.



Як повідомлялося, 20 березня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів № 299, якою уряд України визначив єдиний механізм виплати пенсій та страхових виплат для громадян, які перебувають за кордоном, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також для тих, хто залишив ці території та проживає на підконтрольній Україні.



Варто зазначити, що «інтеграція» пенсійної системи Криму та інших окупованих територій України до російської юрисдикції відбувалася в односторонньому порядку з боку РФ без узгодження чи взаємодії з українською стороною. Для отримання російської пенсії необхідно мати російське громадянство, яке держава-окупант буквально нав'язує жителям окупації, інакше їхні права автоматично обмежуються. Це незаконно, проте місцеві мешканці змушені погоджуватися на умови окупаційної влади.