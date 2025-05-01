В санкционный список Зеленского вошли политолог Кость Бондаренко, «военкор» Анастасия Кашеварова и Александр Семченко

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, блогер Мирослав Олешко, «военкор» Анастасия Кашеварова, Александр Семченко и политолог Кость Бондаренко оказались под санкциями СНБО. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Арестовича, Олешко и Бондаренко лишают государственных наград, блокируют им активы и торговые операции, а также запрещают распространять медиа на территории Украины.
Полный список запретов отражен в приложении к указу. Ограничения вводятся на срок 10 лет и бессрочно.
Кроме них, в списки санкций СНБО попали российская пропагандистка Анастасия Кашеварова, блогеры Дмитрий Василец и Александр Семченко.
В другом президентском указе №268 санкции вводятся против ряда важных российских заводов и энергопредприятий.
В частности, речь идет о Новолипецком металлургическом комбинате, Стойленском горнообогатительном комбинате, корпорации «Новатек» и ее дочерних компаний, «Арктик СПГ», ТОВ «Пневморесурс» и прочих.
В этом же указе имеется приложение с другими попавшими под санкции лицами.
В нем отражены имена главного исполнительного директора «Росатома Алексея Лихачева и Алексея Азаров, сын беглого экс-премьера Украины Николая Азарова.
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