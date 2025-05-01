До списку санкцій Зеленського увійшли політолог Кость Бондаренко, «військор» Анастасія Кашеварова та Олександр Семченко

Кость Бондаренко (на фото) та ще низка осіб увійшли до списку санкцій президента України Фото: Lenta.ua

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, блогер Мирослав Олешко, «військор» Анастасія Кашеварова, Олександр Семченко та політолог Кость Бондаренко опинилися під санкціями РНБО. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Арештовича, Олешка та Бондаренка позбавляють державних нагород, блокують їм активи та торговельні операції, а також забороняють розповсюджувати медіа на території України.

Повний список заборон відображено у додатку до указу.

Крім них, до списків санкцій РНБО потрапили російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, блогери Дмитро Василець та Олександр Семченко.

В іншому президентському указі №268 санкції запроваджуються проти низки важливих російських заводів та енергопідприємств.

Зокрема, йдеться про Новолипецький металургійний комбінат, Стойленський гірничозбагачувальний комбінат, корпорацію «Новатек» та її дочірні компанії, «Арктик СПГ», ТОВ «Пневморесурс» та інші.

У цьому ж указі є додаток з іншими особами, що потрапили під санкції.

У ньому відображено імена головного виконавчого директора «Росатому Олексія Лихачова та Олексія Азарова, сина експрем'єра України Миколи Азарова.