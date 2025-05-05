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ВСУ отбили позиции у войск РФ под Покровском: россияне продвинулись ближе к Днепропетровщине – DeepState

05 мая 2025, 16:51

ВСУ отбили позиции у войск РФ под Покровском: россияне продвинулись ближе к Днепропетровщине – DeepState

Продвижение украинских войск в селе Лысовка под Покровском. Фото: карта DeepState Продвижение украинских войск в селе Лысовка под Покровском. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины восстановили положение в селе Лысовка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В свою очередь войска России продвинулись вблизи сел Новоселка, Новоалександровка и Котляровка на Донетчине. Последние два села находятся недалеко от границы с Днепропетровской областью. Благодаря продвижению возле Котляровки оккупанты теперь находятся в менее чем трех километрах от админграницы.

Также россияне продвинулись вблизи села Новодаровка на Запорожье и в Белгородской области.

Напомним, что армия РФ накапливает живую силу и боеприпасы для штурма в городе Часов Яр в Донецкой области.

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