ВСУ отбили позиции у войск РФ под Покровском: россияне продвинулись ближе к Днепропетровщине – DeepState

Продвижение украинских войск в селе Лысовка под Покровском. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины восстановили положение в селе Лысовка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



В свою очередь войска России продвинулись вблизи сел Новоселка, Новоалександровка и Котляровка на Донетчине. Последние два села находятся недалеко от границы с Днепропетровской областью. Благодаря продвижению возле Котляровки оккупанты теперь находятся в менее чем трех километрах от админграницы.



Также россияне продвинулись вблизи села Новодаровка на Запорожье и в Белгородской области.

Напомним, что армия РФ накапливает живую силу и боеприпасы для штурма в городе Часов Яр в Донецкой области.