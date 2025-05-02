Армия РФ накапливает живую силу и боеприпасы для штурма в Часов Яре – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

Российские войска накапливают живую силу в микрорайоне Новый в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, там фиксируется наибольшее сосредоточение оккупантов.



«Туда враг стягивает технические средства, в том числе БК пытается завозить. Преимущественно делает это в ночной период времени. Мы пытаемся достать до противника для того, чтобы предотвратить эти действия, для того, чтобы не было накопления по крайней мере БК. За счет того, что там живая сила, враг в дальнейшем планирует проводить наступательные действия», – сказал Запорожец.



Спикер ОТГ «Луганск» отметил, что пока неизвестно, насколько обучен этот личный состав.



«Пока его противник не задействовал. Но есть вероятность, что это будет более подготовленный личный состав для штурмовых действий с применением небольшого количества бронетехники. Когда будет этот штурм – сейчас непонятно. Что-то враг выжидает, возможно какое-то будущее «перемирие» для того, чтобы продолжить логистические мероприятия, то есть завершить подготовительный процесс для наступательных действий», – добавил он.

Напомним, что российская армия давит с трех сторон на Покровском направлении.