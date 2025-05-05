ЗСУ відбили позиції у військ РФ під Покровськом: росіяни просунулися ближче до Дніпропетровщини – DeepState

Просування українських військ у селі Лисівка під Покровськом. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відновили положення у селі Лисівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Своєю чергою війська Росії просунулися поблизу сіл Новосілка, Новоолександрівка та Котлярівка на Донеччині. Останні два села знаходяться неподалік кордону з Дніпропетровською областю. Завдяки просуванню біля Котлярівки окупанти тепер знаходяться за три кілометри від адмінкордону.



Також росіяни просунулися поблизу села Новодарівка на Запоріжжі та у Бєлгородській області.

Нагадаємо, що армія РФ накопичує живу силу та боєприпаси для штурму в місті Часів Яр у Донецькій області.