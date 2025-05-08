Трамп анонсировал разговор с Зеленским после ратификации соглашения о недрах

Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после того как украинский парламент ратифицировал договор о добыче недр.



«Мы только что заключили соглашение с Украиной по редкоземельным металлам, которое было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными органами. И мы ценим это. Я поговорю с президентом (Зеленским, — ред.) вскоре, чуть позже», — сказал Трамп во время брифинга в Овальном кабинете.



Напомним, первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко в ночь на 1 мая подтвердила подписание соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Киев подписали «историческое соглашение об экономическом партнерстве» для создания инвестиционного фонда восстановления Украины.