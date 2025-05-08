Трамп анонсував розмову із Зеленським після ратифікації угоди про надра

Президент США Дональд Трамп анонсував переговори з президентом України Володимиром Зеленським після того, як український парламент ратифікував договір про видобування надр.



«Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, яка була повністю ратифікована та схвалена їх законодавчими органами. І ми цінуємо це. Я поговорю з президентом (Зеленським, — ред.) незабаром, трохи згодом», — сказав Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті.



Нагадаємо, перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в ніч проти 1 травня підтвердила підписання угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відновлення. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон та Київ підписали «історичну угоду про економічне партнерство» для створення інвестиційного фонду відновлення України.