Соглашение о добыче недр подписано: о чем договорились США и Украина

Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления.



«Как договорились президент Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп, я вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США–Украина», — сообщила Свириденко в Facebook.

По её словам, документ является сбалансированным и взаимовыгодным, и может обеспечить успех как для Украины, так и для США.

Основные положения соглашения

Контроль и собственность остаются за Украиной.

Все ресурсы на территории страны и в территориальных водах принадлежат Украине. Только украинское государство определяет, что и где добывать. Это закреплено в тексте соглашения. Равноправное партнёрство.

Фонд создаётся на паритетных условиях: управление осуществляется на 50/50, ни одна из сторон не имеет преимущественного голоса. Государственная собственность под защитой.

Соглашение не затрагивает процессы приватизации или управления госкомпаниями. «Укрнафта», «Энергоатом» и другие остаются в собственности государства. Никаких долгов.

Соглашение не предусматривает долговых обязательств Украины перед США. Оно нацелено на развитие и экономическое усиление обеих стран через инвестиции и партнёрство. Соответствие Конституции и евроинтеграции.

Документ не противоречит украинскому законодательству и не меняет внешнеполитического курса. Он также посылает сигнал международным партнёрам о надёжности долгосрочной кооперации с Украиной. Фонд наполняется исключительно за счёт новых лицензий.

Речь идёт о 50% доходов от новых лицензий на добычу полезных ископаемых, нефти и газа. Ранее начатые проекты в Фонд не входят. Минимум законодательных изменений.

Для запуска Фонда достаточно внести точечные изменения в Бюджетный кодекс. Само соглашение подлежит ратификации Верховной Радой. США привлекут дополнительные инвестиции и технологии.

Фонд поддерживается агентством DFC и будет способствовать притоку инвестиций и технологий от партнёров из США, ЕС и других стран, поддерживающих Украину. Передача инноваций — важный элемент соглашения. Налоговые гарантии.

Доходы и взносы Фонда не подлежат налогообложению ни в Украине, ни в США.

Как будет работать Фонд

США вносят средства в Фонд, включая не только деньги, но и возможную новую помощь — например, системы ПВО. Украина — 50% доходов от новых лицензий на новых участках. Также допускаются дополнительные добровольные взносы.

Фонд будет инвестировать исключительно в проекты на территории Украины — добыча, переработка, инфраструктура. Все решения по направлениям инвестиций принимаются совместно. Первые 10 лет прибыль не распределяется — все средства направляются на развитие и восстановление.

По словам Свириденко, соглашение учитывает интересы обеих стран, признаёт вклад Украины в глобальную безопасность и подтверждает долгосрочную приверженность США вопросам украинской безопасности и восстановления.