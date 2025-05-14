В ВСУ рассказали, где основные усилия сосредоточила российская армия на Торецком направлении

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState

На Торецком направлении российская армия сосредоточила основные усилия в южной и северной частях города Торецк и на южном фланге. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, 14 мая оккупанты с помощью мототехники пытались штурмовать в направлении поселка Дылеевка.



«Высокая авиационная активность на Торецком направлении. Враг пытается активно действовать с применением авиабомб между нашими и соседними группировками. И активно пытается применять эту составляющую по населенным пунктам ниже поселка Нью-Йорк. В общей сложности за прошедшую неделю враг применил более 150 авиабомб и нанес 95 авиационных ударов», – рассказал спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что украинская армия продвинулась в Торецке.