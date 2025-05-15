Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ПВО сбила 62 ударных дрона «Шахед» и нейтрализовала 29 имитаторов

15 мая 2025, 09:40

ПВО сбила 62 ударных дрона «Шахед» и нейтрализовала 29 имитаторов

Мобильная группа ПВО. Фото: 108 бригада ТрО Мобильная группа ПВО. Фото: 108 бригада ТрО

Ночью 15 мая российские войска запустили 110 ударных беспилотников типа «Шахед» и имитаторов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.



Согласно оперативной информации, по состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила 62 ударных БПЛА на востоке, севере, западе и в центре страны. Еще 29 вражеских дронов-имитаторов были локализованы и не достигли целей.

В результате массированной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская и Ивано-Франковская области. В Командовании Воздушных Сил отметили, что продолжается анализ последствий атаки и уточнение данных о нанесенном ущербе.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Шахеды Атака БПЛА ПВО Украины
Организации
Воздушные силы ВСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:24
Главное за день: Украина вводит статус депортированных детей. Россия сформировала делегацию для переговоров в Стамбуле
17:03
К решению проблемы с бродячими собаками в оккупированном Мариуполе привлекли Московский зоопарк
16:23
«Начальник» таможенного поста «Старобельск» заочно приговорен к 15 годам с конфискацией имущества
10:54
В оккупированном Мариуполе при съемках фильма повредили оптоволоконный кабель связи
09:38
Захватчики не собираются восстанавливать разбомбленный ими же роддом в оккупированном Мариуполе
08:22
В Крыму отели заставляют бронировать номера для военных на лето
23:00
Главное за день: Посланники Трампа летят в Стамбул. Россия снижает удары по Украине
16:30
В школах Мелитополя старшеклассников готовят к службе в армии
12:58
Из-за аварии в ряде городов оккупированной Донетчины сократят подачу воды
12:12
Украинские дроны атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
11:53
В Луганске отключили мобильную связь во время «празднований» 12 мая
23:24
Главное за день: В РФ отказались ехать на переговоры в Турцию. Удар по Сумщине
14:22
Экс-глава группировки «ДНР» призвал военных к мятежу в случае заморозки войны
12:02
В оккупированной части Запорожской области изменили комендантский час
23:00
Главное за день: Переговоры в Турции назначены на 15 мая. Как граждане Таджикистана оказываются на войне
16:30
В Мариуполе забивают баранов посреди многоэтажек: «Русский мир» в действии
15:55
В Симферополе запустили фейковое медиа «Таврия» на украденном оборудовании из Херсона
15:50
11 мая — годовщина фейковых «референдумов» на Донбассе, которые привели к кровопролитию
14:04
Оккупанты давят на бизнес: мясокомбинат в Луганске под угрозой закрытия
23:08
Главное за день: Встреча «коалиции решительных» в Киеве. Предложение 30-дневного прекращения огня
все новости
12:16
Днем в Дружковке прогремели мощные взрывы: в городе частично пропал свет
11:53
Армия РФ разрушает Покровск, а на подступах к городу фиксируется постоянная угроза дронов
11:12
Один человек погиб, пятеро ранены в результате российских обстрелов Донецкой области за сутки — ОВА
10:45
ВСУ сорвали массированное наступление РФ на Новопавловском направлении — Наев
10:44
В Стамбуле украинская делегация намерена обсуждать только 30-дневное прекращение огня — СМИ
10:14
ГУР Украины представило новейшие морские дроны серии «Магура»
09:45
Войска РФ захватили село в Донецкой области, а также продвинулись в Часов Яре — DeepState
09:40
ПВО сбила 62 ударных дрона «Шахед» и нейтрализовала 29 имитаторов
08:46
Российская делегация прибыла в Стамбул
08:25
На фронте погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа
23:40
Россия наращивает атаки на двух направлениях в Донецкой области – ВСУ
23:24
Главное за день: Украина вводит статус депортированных детей. Россия сформировала делегацию для переговоров в Стамбуле
23:18
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной в Стамбуле. Кто в него вошел
23:09
Враг атакует на Лиманском, Краматорском, Покровском направлениях. Идут бои — Генштаб ВСУ
22:53
В ВСУ рассказали, где основные усилия сосредоточила российская армия на Торецком направлении
22:27
Украина готова к любым форматам переговоров — Зеленский
22:26
ВСУ дронами уничтожили российские танки на Новопавловском направлении: кадры
21:46
«Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо» и в 15-й раз завоевал Кубок Украины
21:41
«Белый ангел» продолжает спасать людей из Покровска — Нацполиция
21:00
«Дам знать через несколько дней, манит ли меня Путин» — Трамп
все новости
ВИДЕО
Сетка от дронов по дороге к Покровску. Фото: кадр из видео Армия РФ разрушает Покровск, а на подступах к городу фиксируется постоянная угроза дронов
15 мая, 11:53
Дроны серии «Магура». Фото: ГУР ГУР Украины представило новейшие морские дроны серии «Магура»
15 мая, 10:14
«Шахтер» – победитель Кубка Украины сезона 2024/25. Фото: ФК «Шахтер» «Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо» и в 15-й раз завоевал Кубок Украины
14 мая, 21:46
Уничтоженная российская система ПВО «Тор» на окраинах Каховки. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили российскую систему ПВО «Тор» на окраинах оккупированной Каховки
14 мая, 19:37
НРК уклонился от атаки FPV-дрона. Фото: кадр из видео Оператор НРК обманул российский FPV-дрон и избежал удара
14 мая, 11:54
Пленные оккупанты. Фото: кадр из видео Россияне пытались выдать себя за украинцев, чтобы избежать плена
14 мая, 11:18
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор