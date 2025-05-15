ПВО сбила 62 ударных дрона «Шахед» и нейтрализовала 29 имитаторов

Мобильная группа ПВО. Фото: 108 бригада ТрО

Ночью 15 мая российские войска запустили 110 ударных беспилотников типа «Шахед» и имитаторов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.







Согласно оперативной информации, по состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила 62 ударных БПЛА на востоке, севере, западе и в центре страны. Еще 29 вражеских дронов-имитаторов были локализованы и не достигли целей.



В результате массированной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская и Ивано-Франковская области. В Командовании Воздушных Сил отметили, что продолжается анализ последствий атаки и уточнение данных о нанесенном ущербе.