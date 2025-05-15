Главное за день: Украина исключает компромисс по Крыму. В Херсоне разрушен зооприют, пострадали животные

Политика



Территориальная целостность государства закреплена в Конституции, поэтому никакие дискуссии о статусе временно оккупированных территорий, в частности Крыма, невозможны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре.



Глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле как продолжение «мирного процесса», который был прерван весной 2022 года.



Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уровень команды, отправленной Россией для переговоров с Украиной, не свидетельствует о прогрессе. США надеются, что РФ в пятницу, 16 мая, даст согласие на «всеобъемлющее прекращение огня» в Украине.



Президент России Владимир Путин меняет главнокомандующего Сухопутными войсками. Нынешний Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии РФ Олег Салюков назначен заместителем Сергея Шойгу в Совбезе РФ. Имя нового главкома пока неизвестно.



Общество



На оккупированной Донетчине, в Донецке, Мариуполе, Макеевке и Ясиноватой, не хватает учителей, признали в «минобразовании» «ДНР». Открыты вакансии практически по всем предметам: русский язык и литература, математика, история, физика, химия, биология, английский язык, информатика, география.



Боевые действия



Ночью российские войска обстреляли предприятие в поселке Боковое Донецкой области, ранен один человек, возник пожар. Константиновку войска России атаковали трижды, повреждены дома, есть раненый. Российский беспилотник ударил по промзоне Краматорска, есть разрушения. В Херсоне обстрелом частично разрушено здание зооприюта , некоторые животные погибли, другие — тяжело ранены.



В Минобороны РФ заявили о захвате Торского под Лиманом. Аналитики проекта DeepState опровергают это заявление.



Экипаж Су-27 Воздушных сил Украины нанес рекордный по дальности авиаудар по командному пункту российских войск в Лисичанске. Последствия атаки уточняются.