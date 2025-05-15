В «ДНР» обострился кадровый голод на учителей

Дефицит специалистов — в Донецке, Мариуполе, Макеевке и Ясиноватой, сообщили в «минобразовании» «ДНР».

По утверждению оккупационной власти, открыты вакансии практически по всем предметам: русский язык и литература, математика, история, физика, химия, биология, английский язык, информатика, география.

Зазывают также учителей начальных классов, физкультуры, трудовиков, дефектологов и логопедов.

Улучшить кадровую проблему на помогает даже реализация программы «Земский учитель», когда обеспечивают бюджетные места для целевого обучения в педвузах.



Напомним, что желающие абитуриенты с временно оккупированных территорий могут поступить на бюджетную форму обучения в украинские заведения высшего образования по упрощенной процедуре без сдачи НМТ.