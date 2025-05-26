«На кону важные цели для РФ – Константиновка и Покровск»: вблизи поселка Заря тяжелая ситуация для ВСУ – DeepState

Ситуация вблизи поселка Заря на Донетчине. Фото: карта DeepState

По предварительной информации, российские военные на мотоциклах «залетели» в поселок Заря со стороны села Александрополь в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Однако одна из бригад Сил обороны Украины провела зачистку и ликвидировала оккупантов. Поэтому пока поселок находится в «серой зоне», но обстановка, по данным аналитиков, складывается не лучшим образом и с подобным давлением есть большая угроза, что его все же оккупируют. Вблизи Зари фиксируют большую активизацию российской пехоты.



«В целом ситуация тяжелая, ведь враг имеет определенные планы на этот участок, усиливает свою группировку, работает активно по логистике и оказывает сильное давление, чтобы развивать успех в этом районе. На кону стоят важные для россиян цели: Константиновка, логистика за Константиновкой и Мирноград-Покровск, которые открываются с восточной стороны при успехе. Но и Силы обороны не сидят на месте, пытаясь сдержать врага. Проводятся стабилизационные мероприятия, задействуются дополнительные ресурсы обороны. Есть также и проблемы, которые были до этого или созданы из-за россиян. Поэтому на этом отрезке разворачивается целое сражение», – отметили в DeepState.

Напомним, что почти 50 тысяч российских военных перебросили из Курской области на Харьковское направление.