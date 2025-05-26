Почти 50 тысяч российских военных перебросили из Курской области на Харьковское направление — СМИ

Из Курской области на Харьковское направлении перебросили 50 тысяч российских солдат. Иллюстративное фото

Россия передислоцировала 50 тысяч военнослужащих из Курской области на Харьковское направление: возможна попытка наступления. Об этом пишет издание The Military Watch Magazine.

По данным западных источников, Россия перебросила порядка 50 тысяч военных из Курской области в Харьковский регион.

Перемещение войск вблизи линии боевого соприкосновения указывает на возможную подготовку к наступлению на Харьков — один из ключевых оборонительных узлов Украины, расположенный всего в 30 км от границы с РФ.

«Украинские военные отмечают усиление активности российских войск, включая переброску элитных десантных подразделений», — пишет издание.

Также сообщается об участии северокорейских военнослужащих в обороне Курска, что дает России возможность освободить ресурсы для наступательных действий на других направлениях.

Среди применяемого на передовой вооружения упоминаются северокорейские ракетные системы KN-23 и противотанковые комплексы Bulsae-4.