Почти 50 тысяч российских военных перебросили из Курской области на Харьковское направление — СМИ

Россия передислоцировала 50 тысяч военнослужащих из Курской области на Харьковское направление: возможна попытка наступления. Об этом пишет издание The Military Watch Magazine.
По данным западных источников, Россия перебросила порядка 50 тысяч военных из Курской области в Харьковский регион.
Перемещение войск вблизи линии боевого соприкосновения указывает на возможную подготовку к наступлению на Харьков — один из ключевых оборонительных узлов Украины, расположенный всего в 30 км от границы с РФ.
«Украинские военные отмечают усиление активности российских войск, включая переброску элитных десантных подразделений», — пишет издание.
Также сообщается об участии северокорейских военнослужащих в обороне Курска, что дает России возможность освободить ресурсы для наступательных действий на других направлениях.
Среди применяемого на передовой вооружения упоминаются северокорейские ракетные системы KN-23 и противотанковые комплексы Bulsae-4.
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