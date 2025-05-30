На Луганщине оккупанты схватили гражданина Украины

Жителя оккупированной Луганской области отправили в СИЗО по делу о шпионаже в пользу Украины.

По версии российских силовиков, задержанный — гражданин Украины 1998 года рождения — передавал спецслужбам данные о дислокации российских военных в Луганской области. В частности, он отправил Киеву координаты дома, где проживал комендант города Кременная.

На камеру задержанный рассказал, что российские силовики задержали его на одном из блокпостов, когда тот ехал на работу. Мужчина добавил, что в Telegram он общался человеком, представившимся Даниилом — предположительно, он был либо украинским военным.