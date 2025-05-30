На Луганщині окупанти схопили громадянина України

Жителя окупованої Луганської області відправили до СІЗО у справі про шпигунство на користь України.

За версією російських силовиків, затриманий громадянин України 1998 року народження передавав спецслужбам дані про дислокацію російських військових у Луганській області. Зокрема, він відправив Києву координати будинку, де мешкав комендант міста Кремінна.

На камеру затриманий розповів, що російські силовики затримали його на одному з блокпостів, коли їхав на роботу. Чоловік додав, що в Telegram він спілкувався з людиною, яка назвалася Данилом — імовірно, він був українським військовим.