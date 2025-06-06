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Оккупанты на Донетчине хотят проверять чиновников на полиграфе

06 июня 2025, 12:59

Оккупанты на Донетчине хотят проверять чиновников на полиграфе

В оккупированной части Донецкой области планируют проверять чиновников на полиграфе. Фото: ИИ В оккупированной части Донецкой области планируют проверять чиновников на полиграфе. Фото: ИИ

На временно оккупированной территории Донецкой области представители российских оккупационных структур рассматривают возможность массового использования полиграфа для «очистки» своих администраций от украинских агентов. Об этом сообщает движение «Жовта Стрічка».

По данным сопротивления, на одном из недавних брифингов представители оккупационной «полиции» предложили проверять чиновников на детекторе лжи, чтобы якобы усилить кадровую безопасность и выявить «работающих на врага».

«Количество успешных операций Сил обороны Украины на временно оккупированных территориях выросло — и нам приятно видеть, как российские силовики параноят и паникуют», — говорится в сообщении «Жовтої Стрічки».

Напомним, в ночь на 6 июня Силы обороны Украины атаковали ключевые военные объекты РФ, включая аэродромы, на которых базируется российская авиация, задействованная в ударах по украинской территории.

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