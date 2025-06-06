Окупанти на Донеччині хочуть перевіряти чиновників на поліграфі

В окупованій частині Донецької області планують перевіряти чиновників на поліграфі. Фото: ШІ

На тимчасово окупованій території Донецької області представники російських окупаційних структур розглядають можливість масового використання поліграфа для «очищення» своїх адміністрацій від українських агентів. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За даними спротиву, на одному з недавніх брифінгів представники окупаційної «поліції» запропонували перевіряти чиновників на детекторі брехні — нібито для посилення кадрової безпеки та виявлення тих, хто «працює на ворога».



«Кількість успішних операцій Сил оборони України на тимчасово окупованих територіях зросла — і нам приємно бачити, як російські силовики параноїть і панікують», — йдеться в повідомленні «Жовтої Стрічки».

Нагадуємо, вночі 6 червня Сили оборони України атакували ключові військові об’єкти РФ, зокрема аеродроми, на яких базується російська авіація, залучена в ударах по українській території.