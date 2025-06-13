РФ атаковала позиции ВСУ более 100 раз: больше всего атак — на Покровском направлении

В Украине сообщил о более 100 атаках россиян. Фото: Генштаб

Российская армия 113 раз атаковала позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Какая ситуация на фронте:



На Харьковском направлении россияне пытались продвинуться к позициям ВСУ в районе Волчанска и Каменки. Одна атака отбита, два боестолкновения продолжаются.



На Лиманском направлении украинские подразделения отбили девять атак в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка. Еще четыре атаки продолжаются до сих пор.



На Северском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки.



На Краматорском направлении произошло пять вражеских штурмов. Враг атаковал в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжается боестолкновение.



На Торецком направлении российские оккупанты провели 11 штурмовых действий на позиции наших защитников в районе Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра. Украинские подразделения отбили девять атак, два боестолкновения продолжаются.



На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 35 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 33 атаки.



На Новопавловском направлении захватчики 16 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле. Наши воины уже отбили десять атак. Бои не утихают.



На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили атаку в районе Малиновки. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольговское, Железнодорожное, Белогорье, Полтавка.



На Ореховском направлении идет бой в районе Нестерянки. Авиаударам подверглись Новоандреевка, Приморское, Степногорск и Плавни.



На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники ведут бой с врагом, который пытается наступать.



На Курском направлении наши защитники отбили 17 атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг шесть раз наносил авиационные удары, сбросив восемь управляемых бомб, и осуществил 133 артиллерийских обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.



Ранее мы писали, что на Краматорском направлении российские войска, скорее всего, активизируются в период достижений каких-либо побед или продвижений именно на Торецком направлении.

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