Россия накапливает силы для новых штурмов на Краматорском направлении – ВСУ

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: карта DeepState

На Краматорском направлении российские войска, скорее всего, активизируются в период достижений каких-либо побед или продвижений именно на Торецком направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, на Краматорском направлении оккупанты сейчас накапливают личный состав.



«На территории микрорайона Новый в Часов Яре фиксируются постоянные перемещения врага в направлении огнеупорного завода. Каких-то активных штурмовых действий враг не проводит. Однако есть единичные штурмовые действия по 2-3 человека в направлении позиций Сил обороны Украины. Ведется постоянный контроль перемещения такого личного состава. И с помощью FPV-дронов, разведдронов мы пытаемся обнаруживать любое скопление личного состава и его уничтожать», – отметил спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что в ВСУ ответили, удалось ли российской армии проникнуть из Донецкой в Днепропетровскую область.