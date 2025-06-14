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В Луганске заметили «убитую» маршрутку: возмущение местных из-за цен и качества

14 июня 2025, 13:55

В Луганске заметили «убитую» маршрутку: возмущение местных из-за цен и качества

Вместо обещанных обновлений — ржавые маршрутки на улицах Луганска. Фото: кадр из видео Вместо обещанных обновлений — ржавые маршрутки на улицах Луганска. Фото: кадр из видео

На улицах оккупированного Луганска заметили маршрутку в аварийном состоянии — с повреждённым кузовом, ржавчиной и дырами в обшивке. Видео, присланное читателями, опубликовало информагентство группировки «ЛНР» с подписью: «Хотим надеяться, что она сейчас не на маршруте».

Ситуация вызвала волну обсуждений среди местных жителей, которых попросили поделиться мнением о том, изменилось ли что-то в сфере общественного транспорта после повышения стоимости проезда. 

В ответ люди оставили десятки комментариев — в основном резко отрицательных.

  • — «Нет, не улучшается»,
  • — «После повышения цен стало только хуже. Где новые машины? Где терминалы? Качество как было — "а воз и ныне там"»,
  • — «Я не заметила улучшения»,
  • — «Цены выросли, но это не значит, что стало лучше — у нас это признак жадности, а не качества»,
  • — «Где транспорт? Где обещания? Это не маршрутка, это зоопарк какой-то!»
  • — «УЛУЧШЕНИЯ НИКАКОГО, ХУЖЕ ВСЕГО-ТО, ЧТО ЦЕНА ВЗЛЕТЕЛА»,
  • — «Грязные, вонючие, с дырявыми полами и потолками маршрутки — по-прежнему на маршрутах»,
  • — «Цены подняли как везде, а изменений нигде нет».

Многие отмечают, что вместе с ростом цен увеличилось хамство водителей, конфликты из-за оплаты и общее раздражение. По словам жителей, ничего не изменилось, только хамства больше стало и раздражение из-за оплаты картами.

«Спасибо администрации за отличный отбор маршруток. Как гонялись по улицам, так и гоняются, а если не успел выйти — получаешь порцию негатива от водителя», — отмечают люди.

На фоне обещаний обновить автопарк и «российской помощи», луганчане продолжают видеть на маршрутах те же старые, разваливающиеся машины.

Напомним, в группировке «ЛНР» признали острый дефицит кадров в оккупационных государственных и муниципальных учреждениях в Луганской области. 

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