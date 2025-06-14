В Луганске заметили «убитую» маршрутку: возмущение местных из-за цен и качества

На улицах оккупированного Луганска заметили маршрутку в аварийном состоянии — с повреждённым кузовом, ржавчиной и дырами в обшивке. Видео, присланное читателями, опубликовало информагентство группировки «ЛНР» с подписью: «Хотим надеяться, что она сейчас не на маршруте».
Ситуация вызвала волну обсуждений среди местных жителей, которых попросили поделиться мнением о том, изменилось ли что-то в сфере общественного транспорта после повышения стоимости проезда.
В ответ люди оставили десятки комментариев — в основном резко отрицательных.
Многие отмечают, что вместе с ростом цен увеличилось хамство водителей, конфликты из-за оплаты и общее раздражение. По словам жителей, ничего не изменилось, только хамства больше стало и раздражение из-за оплаты картами.
«Спасибо администрации за отличный отбор маршруток. Как гонялись по улицам, так и гоняются, а если не успел выйти — получаешь порцию негатива от водителя», — отмечают люди.
На фоне обещаний обновить автопарк и «российской помощи», луганчане продолжают видеть на маршрутах те же старые, разваливающиеся машины.
Напомним, в группировке «ЛНР» признали острый дефицит кадров в оккупационных государственных и муниципальных учреждениях в Луганской области.
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