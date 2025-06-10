На окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах». Що відомо

В угрупованні «ЛНР» визнали гострий дефіцит кадрів в окупаційних державних та муніципальних установах у Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, значна частина досвідчених та перспективних фахівців евакуювалася.



«Особливо це стосується територій, захоплених у 2022 році. Крім того, навіть решту зрадників не влаштовує рівень зарплати, який запропонували росіяни. Так, посадовий оклад працівника першого розряду трохи більший за соціальну пенсію. Ще одна причина – низький рівень освіти на окупованих територіях, що накладає відбиток на підготовку фахівців. Численні курси підвищення кваліфікації ситуацію не рятують», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що в окупованому місті Сіверськодонецьк на Луганщині жителі скаржаться на роботу громадського транспорту.