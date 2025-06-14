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У Луганську помітили «вбиту» маршрутку: обурення місцевих через ціни та якість

14 червня 2025, 13:55

У Луганську помітили «вбиту» маршрутку: обурення місцевих через ціни та якість

Замість обіцяних оновлень — іржаві маршрутки на вулицях Луганська Фото: кадр із відео Замість обіцяних оновлень — іржаві маршрутки на вулицях Луганська Фото: кадр із відео

На вулицях окупованого Луганська помітили маршрутку в аварійному стані — з пошкодженим кузовом, іржею та дірками в обшивці. Відео, надіслане читачами, опублікувало інформагентство угруповання «ЛНР» із підписом: «Хочемо сподіватися, що вона зараз не на маршруті».

Ситуація викликала хвилю обговорень серед місцевих жителів, яких попросили поділитися думкою про те, чи змінилося щось у сфері громадського транспорту після підвищення вартості проїзду.

У відповідь люди залишили десятки коментарів — переважно різко негативних.

  • — «Ні, не поліпшується»,
  • — «Після підвищення цін стало тільки гірше. Де нові машини? Де термінали? Якість як була — "а віз і нині там"»,
  • — «Я не помітила покращення»,
  • — «Ціни зросли, але це не означає, що стало краще — у нас це ознака жадібності, а не якості»,
  • — «Де транспорт? Де обіцянки? Це не маршрутка, це зоопарк якийсь!»
  • — «ПОЛІПШЕННЯ НІЯКОГО, ГІРШЕ, ЩО ЦІНА ЗЛЕТІЛА»,
  • — «Брудні, смердючі, з дірявими підлогами та стелями маршрутки — як і раніше, на маршрутах»,
  • — «Ціни підняли як скрізь, а змін ніде немає».

Багато хто зазначає, що разом зі зростанням цін побільшало хамство водіїв, конфлікти через оплату і загальне роздратування. За словами мешканців, нічого не змінилося, тільки хамства побільшало і роздратування через оплату картками.

«Дякую адміністрації за відмінний відбір маршруток. Як ганяли вулицями, так і ганяють, а якщо не встиг вийти — отримуєш порцію негативу від водія», — наголошують люди.

На тлі обіцянок оновити автопарк і «російської допомоги», луганчани продовжують бачити на маршрутах ті ж старі машини, що розвалюються.

Нагадаємо, в угрупуванні «ЛНР» визнали гострий дефіцит кадрів в окупаційних державних та муніципальних установах у Луганській області.

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