У Луганську помітили «вбиту» маршрутку: обурення місцевих через ціни та якість

На вулицях окупованого Луганська помітили маршрутку в аварійному стані — з пошкодженим кузовом, іржею та дірками в обшивці. Відео, надіслане читачами, опублікувало інформагентство угруповання «ЛНР» із підписом: «Хочемо сподіватися, що вона зараз не на маршруті».
Ситуація викликала хвилю обговорень серед місцевих жителів, яких попросили поділитися думкою про те, чи змінилося щось у сфері громадського транспорту після підвищення вартості проїзду.
У відповідь люди залишили десятки коментарів — переважно різко негативних.
Багато хто зазначає, що разом зі зростанням цін побільшало хамство водіїв, конфлікти через оплату і загальне роздратування. За словами мешканців, нічого не змінилося, тільки хамства побільшало і роздратування через оплату картками.
«Дякую адміністрації за відмінний відбір маршруток. Як ганяли вулицями, так і ганяють, а якщо не встиг вийти — отримуєш порцію негативу від водія», — наголошують люди.
На тлі обіцянок оновити автопарк і «російської допомоги», луганчани продовжують бачити на маршрутах ті ж старі машини, що розвалюються.
Нагадаємо, в угрупуванні «ЛНР» визнали гострий дефіцит кадрів в окупаційних державних та муніципальних установах у Луганській області.
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