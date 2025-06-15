В Татарстане обломки БПЛА попали по КПП завода: есть жертвы

В Елабужском районе Татарстана 15 июня произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом, в результате чего один человек погиб, еще 13 получили ранения.

Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что при уничтожении БПЛА его обломки упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода.



«Из 13 пострадавших один находится в тяжелом состоянии», — цитирует его слова Telegram-канал «Осторожно, новости».



На месте падения обломков возник пожар.

Напомним, в Елабуге находится военный завод, построенный в 2023 году на территории особой экономической зоны «Алабуга». На предприятии, в частности, производят ударные беспилотники.