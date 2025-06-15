Режим угрозы объявлен в Татарстане: беспилотники заметили у военного завода в Елабуге

Утром 15 июня в российской Елабуге были замечены дроны. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».



С самого утра ограничения на отправку и прием рейсов были введены в двух аэропортах Татарстана — в Казани и Нижнекамске. Аналогичные меры применили и в Ижевске.

«В 06:30 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. По словам местных, дроны видели в Чистополе и Елабуге», — пишут российские СМИ.

В Елабуге находится военный завод, построенный в 2023 году на территории особой экономической зоны «Алабуга». На предприятии, в частности, производят ударные беспилотники.



Официальных заявлений от российских властей о причинах введенных мер, а также о сбитых дронах в Татарстане, не поступало.



Минобороны РФ ранее сообщило, что 15 июня были уничтожены шесть украинских БПЛА, однако это произошло в других регионах — в Белгородской, Орловской областях «ночью», и в Крыму «около 07.10 мск».