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ВСУ сорвали переправу оккупантов на лодках на Херсонщине

17 июня 2025, 14:42

ВСУ сорвали переправу оккупантов на лодках на Херсонщине

Момент высадки захватчиков на островах Херсонщины. Фото: НД Момент высадки захватчиков на островах Херсонщины. Фото: НД

На одном из направлений Херсонщины украинские Силы обороны сорвали попытку переправы российских оккупантов на лодках. Видео зафиксировало момент высадки захватчиков на один из островов, после чего по ним была нанесена серия прицельных ударов.

Удар по лодкам оккупантов во время переправы. Фото: НД

На кадрах видно, как россияне во время движения по водоему попадают под огонь, вероятно, сначала работали минометы, а уже на этапе высадки их атаковали FPV-дроны и кассетные боеприпасы. Сразу после попаданий видны характерные взрывы и пожары.



Среди уничтоженной техники — по меньшей мере две моторные лодки. Зафиксированы потери в живой силе противника. Этот эпизод является очередным подтверждением того, что ВСУ держат под огневым контролем левобережье и прибрежные острова, не позволяя противнику закрепляться или продвигаться вглубь.

Напомним, ВС РФ тренируются форсировать Днепр для повторного штурма Херсона. Одна из таких тренировок ранее попала на видео.

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