ЗСУ зірвали переправу окупантів на човнах на Херсонщині

Момент висадки загарбників на островах Херсонщини. Фото: НД

На одному з напрямків Херсонщини українські Сили оборони зірвали спробу переправи російських окупантів на човнах. Відео зафіксувало момент висадки загарбників на один з островів, після чого по них було завдано серії прицільних ударів.

Удар по човнах окупантів під час переправи. Фото: НД

На кадрах видно, як росіяни під час руху водоймою потрапляють під вогонь, імовірно, спочатку працювали міномети, а вже на етапі висадки їх атакували FPV-дрони та касетні боєприпаси. Одразу після влучань видно характерні вибухи та пожежі.







Серед знищеної техніки — щонайменше два моторні човни. Зафіксовано втрати в живій силі противника. Цей епізод є черговим підтвердженням того, що ЗСУ тримають під вогневим контролем лівобережжя та прибережні острови, не даючи змоги противнику закріплюватися або просуватися вглиб.

Нагадаємо, ЗС РФ тренуються форсувати Дніпро для повторного штурму Херсона. Одне з таких тренувань раніше потрапило на відео.