Трамп пожаловался на сложности: закончить войну в Украине за 24 часа не получилось

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июня не обсуждал возможное прекращение огня, однако отметил, что украинский лидер хотел бы окончания войны.

«Нет, мы не обсуждали перемирие. Я просто хотел узнать, как у него дела. Он был очень любезен. У нас бывали напряженные моменты, но сейчас он был невероятно дружелюбен», — рассказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.



По его словам, из разговора он понял, что Зеленский действительно хочет завершения конфликта: «Сейчас отличное время, чтобы все остановить. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, возможно ли это».



Трамп также отметил, что у российского лидера, вероятно, есть «территориальные амбиции за пределами Украины», но подчеркнул, что Путин, по его мнению, «хотел бы выбраться из всего этого — это бардак».



При этом президент США признал, что его прежнее обещание закончить войну за 24 часа было сказано с сарказмом: «Это оказалось сложнее, чем кто-либо мог себе представить. Путин — крайне непростой человек. И у меня тоже были проблемы с Зеленским. Все это сложнее любой другой войны».

Отвечая на вопрос о возможности продолжения военной помощи Украине, Трамп заявил: «Посмотрим. Киев хочет получить ракеты для Patriot. Нам они тоже нужны. Но я вижу, что вы расстроены, и я хочу, чтобы мы смогли вам предоставить их».

Напомним, Зеленский и Трамп провели 50-минутную встречу.