За сутки в Донецкой области погибли двое мирных жителей

За 12 января в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два мирных жителя — в Дружковке и селе Староварваровка. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Кроме того, за минувшие сутки в области получили ранения еще три человека. В Дружковке пострадали двое гражданских, еще один человек был ранен в Староварваровке.

По данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Донецкой области погибли 3 974 мирных жителя, еще 8 772 человека получили ранения различной степени тяжести.



При этом общая статистика жертв не включает Мариуполь и Волноваху, где из-за оккупации и масштабных разрушений невозможно установить точное количество погибших.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»