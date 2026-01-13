Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
За сутки в Донецкой области погибли двое мирных жителей
13 января 2026, 08:44

За сутки в Донецкой области погибли двое мирных жителей

За 12 января в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два мирных жителя — в Дружковке и селе Староварваровка. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Кроме того, за минувшие сутки в области получили ранения еще три человека. В Дружковке пострадали двое гражданских, еще один человек был ранен в Староварваровке.

По данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Донецкой области погибли 3 974 мирных жителя, еще 8 772 человека получили ранения различной степени тяжести.

При этом общая статистика жертв не включает Мариуполь и Волноваху, где из-за оккупации и масштабных разрушений невозможно установить точное количество погибших.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что город Дружковка полностью остался без света из-за российских обстрелов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Дружковка Донецкая область Староварваровка
Жертвы российские обстрелы
