Российский Таганрог атаковали дроны

Дроны атаковали Таганрог. Фото: скриншот

Ночью в российской Ростовской области были слышны взрывы. Местные жители писали в местных пабликах об атаке дронов на город, они предполагают, что удар пришелся по заводу «Атлант Аэро» и по авиаремонтному заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева. Об этом передает Аstra.



Атаку БПЛА подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь, заявив, что «разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили».



«По уточненным данным, в ходе отражения воздушной атаки в Таганроге и Красносулинском районе силами ПВО уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали», — отметил он.



Как отмечается, предприятие «Атлант Аэро» производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство в частности сосредоточено на разработке дронов «Орион» и FPV-беспилотников.



Ранее мы писали, что вечером 12 января БПЛА атаковали город Орел РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»