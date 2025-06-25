Трамп поскаржився на складнощі: закінчити війну в Україні за 24 години не вийшло

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 25 червня не обговорював імовірного припинення вогню, однак зазначив, що український лідер хотів би закінчення війни.

«Ні, ми не обговорювали перемир'я. Я просто хотів дізнатися, як у нього справи. Він був дуже люб'язний», — сказав Трамп на пресконференції за підсумками саміту НАТО.



За його словами, з розмови він зрозумів, що Зеленський справді хоче завершення конфлікту: «Зараз чудовий час, щоби все зупинити. Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і подивитися, чи можливо це».



Трамп також зазначив, що російський лідер, ймовірно, має «територіальні амбіції», але акцентував, що Путін, на його думку, «хотів би вибратися з усього цього — це бардак».



При цьому президент США визнав, що його колишня обіцянка закінчити війну за 24 години була сказана з сарказмом: «Це виявилося складніше, ніж хтось міг собі уявити. Путін — вкрай непроста людина. І в мене теж були проблеми із Зеленським. Усе це складніше за будь-яку іншу війну».

Відповідаючи на запитання щодо можливості продовження військової допомоги Україні, Трамп заявив: «Подивимося. Київ хоче отримати ракети для Patriot. Нам вони теж потрібні. Але я хочу, щоб ми могли вам надати їх».

Нагадаємо, Зеленський та Трамп провели 50-хвилинну зустріч.