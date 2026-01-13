Армия РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК

Российские оккупанты снова нанесли удар по теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
В ведомстве уточнили, что это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.
Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 220 раз. В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 — погибли.
Ранее мы писали, что город Дружковка Донецкой области остался без электроснабжения.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
