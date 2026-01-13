Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК
13 января 2026, 08:58

Армия РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК

Армия РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК Армия РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК

Российские оккупанты снова нанесли удар по теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В ведомстве уточнили, что это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 220 раз. В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 — погибли.

Ранее мы писали, что город Дружковка Донецкой области остался без электроснабжения

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
