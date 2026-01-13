Медучреждение, детский садик, лицей и жилые дома стали целями ночной атаки РФ по Одессе

Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе в результате очередной российской атаки получили ранения пять человек. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.



Удар по городу армия РФ нанесла в ночь с 12 на 13 января, применив беспилотные летательные аппараты. Под огонь попала исключительно гражданская инфраструктура.

В результате атаки повреждены фасады и остекление шести расположенных рядом многоквартирных домов и детского сада, а также два гаража и девять автомобилей. Пожары возникли в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра и здании профессионального лицея.



Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 14 пострадавшим, среди которых — один ребенок.

Напомним, в результате российских обстрелов в Донецкой области 12 января погибли двое мирных жителей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»