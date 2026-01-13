Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ нанесла удар по терминалу «Новой почты» и детскому санаторию в Харькове
13 января 2026, 08:10

Массированная атака на Харьков. Фото: ГСЧС Харьковщины Массированная атака на Харьков. Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате массированной атаки российских войск на Харьков есть погибшие и пострадавшие. Как сообщают в ГСЧС Украины, жертвами обстрела стали четыре человека, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

Ночью, 13 января, российская армия нанесла массированный удар по территории терминала «Новой почты» в пригороде Харькова. В результате атаки были повреждены здания, возникло несколько очагов возгорания на общей площади около 500 квадратных метров.

Последствия удара по терминалу «Новой почты». Прокуратура Украины

Последствия удара по терминалу «Новой почты». Прокуратура УкраиныПоследствия удара по терминалу «Новой почты». Прокуратура Украины

Также зафиксировано попадание беспилотника типа «шахед» по детскому санаторию в Шевченковском районе Харькова. На месте вспыхнул пожар.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали и спасли 30 человек, двоих из них удалось достать из-под завалов разрушенных конструкций здания.

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара. Подразделения ГСЧС работают на месте происшествия в условиях постоянной угрозы повторных вражеских обстрелов.

Последствия удара по Харькову. Фото: ГСЧС Харьковщины

Последствия удара по Харькову. Фото: ГСЧС Харьковщины

Последствия удара по Харькову. Фото: ГСЧС Харьковщины

Последствия удара по Харькову. Фото: ГСЧС ХарьковщиныПоследствия удара по Харькову. Фото: ГСЧС Харьковщины

Напомним, армия РФ вчера днем ударила по Кривому Рогу.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
Харьков
Организации
Новая почта детский санаторий
Прочее
Пожар Погибшие разрушения российский удар терминал Новой почты
«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
РФ нанесла удар по терминалу «Новой почты» и детскому санаторию в Харькове
