ВСУ сбили и подавили 359 из 371 цели в небе над Украиной

Сбит БПЛА оккупантов.

В ночь на 27 июня, начиная с 20:30 26 июня, Россия нанесла одну из самых массированных воздушных атак по Украине — зафиксировано 371 средство воздушного нападения, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.



Противник применил 363 ударных БпЛА типа «Шахед» и имитаторы различных типов, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с территории Рязанской области и 6 крылатых ракет «Калибр» из акватории Каспийского моря. Основным направлением удара стал город Староконстантинов в Хмельницкой области.



По состоянию на 09:30, подтверждено обезвреживание 359 из 371 цели — 96,7% от общего числа. В том числе уничтожены 211 дронов огневыми средствами, 148 — потеряны или подавлены средствами РЭБ. Все 6 выпущенных «Калибров» были сбиты.



Всего обезврежено 6 из 8 ракетных вооружений (75%). Зафиксированы прямые попадания в трёх населённых пунктах и падение обломков в восьми локациях. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, дроны ГУР поразили системы ПВО С-400 РФ в Крыму.