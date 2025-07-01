Россияне протащили украинского военного, привязав к мотоциклу — боец «Айдара»

Кадр с беспилотника: мотоцикл тянет тело по дороге. Личность и принадлежность пострадавшего пока официально не подтверждены.

Российские военные казнили украинского бойца, привязав его к мотоциклу и протащив по дороге. Об этом сообщил Станислав Бунятов с позывным «Осман» — боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар».



По его словам, жертвой был украинский военнослужащий, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.



Также не исключено, что речь может идти о бойце самой российской армии — ранее фиксировались случаи, когда оккупанты расправлялись таким способом со своими сослуживцами. Этот случай — очередное подтверждение жестокого обращения с военнопленными.



По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с начала полномасштабного вторжения российские военные казнили более 150 украинских пленных.

Ранее было обнародовано видео, на котором зафиксировано наказание российских военных, отказавшихся участвовать в штурме.