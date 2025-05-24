Українська розвідка вже зафіксувала понад 150 страт військовополонених російськими окупантами

Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України зафіксували понад 150 випадків страт українських військовополонених, скоєних російськими військовими.



У ГУР не уточнили, за який період зафіксовано таку кількість страт. Ймовірно, йдеться про період із початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Паралельно статистику ведуть інші українські і міжнародні відомства.



Як повідомили у ГУР, усі зібрані докази систематично передаються у розпорядження українських правоохоронців для розслідувань. У ряді випадків встановлено, що російські військові діяли за прямими наказами вбивати полонених. Ці злочини розглядаються як частина цілеспрямованої політики, яка походить від керівництва Росії.



Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування ситуації в Україні також підтверджує зростання таких злочинів. У доповіді від 19 березня 2025 року йдеться про випадки, коли російські солдати навмисно вбивали або калічили українських захисників, які здалися чи намагалися здатися в полон.



«Декілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а розстрілювати їх. Один із них процитував заступника командира бригади: “Полонені не потрібні — розстрілювати на місці», — йдеться у документі.



Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN прямо вказав на відповідальність за ці злочини.



«Вони не могли б відбуватися в таких масштабах і з такою частотою без наказу — або принаймні схвалення — з боку вищого військового командування, що в Росії означає президента», — заявив він.

23 травня стало відомо, що під час наступу на Донеччині росіяни захопили в полон двох беззбройних бійців Сил оборони, після чого розстріляли їх у лісосмузі з автоматів. Нагадаємо, що 3 травня росіяни розстріляли полонених українських військових поблизу села Новопіль Волноваського району.