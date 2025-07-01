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Росіяни протягли українського військового, прив'язавши до мотоцикла — боєць «Айдара»

01 липня 2025, 14:58

Росіяни протягли українського військового, прив'язавши до мотоцикла — боєць «Айдара»

Кадр із безпілотника: мотоцикл тягне тіло дорогою. Особистість і приналежність потерпілого поки що офіційно не підтверджені. Кадр із безпілотника: мотоцикл тягне тіло дорогою. Особистість і приналежність потерпілого поки що офіційно не підтверджені.

Російські військові стратили українського бійця, прив'язавши його до мотоцикла і протягнувши дорогою. Про це повідомив Станіслав Бунятов із позивним «Осман» — боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар».

За його словами, жертвою був український військовослужбовець, проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також не виключено, що мова може йти про бійця самої російської армії — раніше фіксувалися випадки, коли окупанти розправлялися в такий спосіб зі своїми товаришами по службі. Цей випадок — чергове підтвердження жорстокого поводження з військовополоненими.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, від початку повномасштабного вторгнення російські військові стратили понад 150 українських полонених.

Раніше було оприлюднено відео, на якому зафіксовано покарання російських військових, які відмовилися брати участь у штурмі.

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