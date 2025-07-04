Последствия обстрела Киева: много раненых, разбитые «скорые», грязный воздух

Последствия российского обстрела Киева в ночь на 4 июля. Фото: ГСЧС

В Киеве ликвидируют утром 4 июля последствия ноной российской атаки. Работы продолжаются сразу в нескольких районах столицы.

Соломенский район

В результате обстрела частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Загорелась кровля семиэтажного здания, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Возникли возгорания в складском помещении, на территории станции технического обслуживания и в гаражном кооперативе. Повреждено значительное количество объектов гражданской инфраструктуры.

Святошинский район

Попадание в четырнадцатиэтажный жилой дом вызвало пожар. Также загорелись автомобили. Спасатели продолжают тушение нескольких пожаров в нежилых зданиях.

Шевченковский район

Под ударом беспилотников оказалась восьмиэтажка, в которой ещё никто не проживал. Произошло разрушение первого этажа.

В Дарницком и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков вражеских дронов.

Для ликвидации последствий привлечено более 450 спасателей и около 100 единиц техники ГСЧС.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, к 08:05 пятницы известно о 23 пострадавших в результате атаки.

«В настоящее время, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте», — сообщил Кличко.

В результате обстрела повреждены пять автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим. При этом среди медиков, по его информации, раненых нет.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины утром 4 июля сообщило о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве.

«Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве — высокий. Радиационный фон в городе остается в норме. Об этом свидетельствуют данные городских пунктов мониторинга качества воздуха. Причина ухудшения состояния воздуха — пожары, вызванные массированным обстрелом России в ночь с 3 на 4 июля», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям рекомендовано по возможности не выходить на улицу, не проветривать помещения, пить больше жидкости и включать очистители воздуха на максимальный режим. Особенно важно следовать этим советам людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Новый антирекорд России

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы уничтожили 478 из 550 средств воздушного нападения, которые использовала Россия в ночь на 4 июля.

Предыдущий антирекорд обстрелов всей Украины — 537 задействованных средств, из которых сбили 475, был зафиксирован в ночь на воскресенье, 29 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях удара.

«В целом от этого сегодняшнего российского удара, кроме Киева, пострадали ещё Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. По состоянию на это время известно о 23 раненых. Всем оказывается помощь. Много мест падения обломков дронов и ракет. К сожалению, есть и прямые попадания», — отметил Зеленский.