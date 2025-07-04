Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Последствия обстрела Киева: много раненых, разбитые «скорые», грязный воздух

04 июля 2025, 10:00

Последствия обстрела Киева: много раненых, разбитые «скорые», грязный воздух

Последствия российского обстрела Киева в ночь на 4 июля. Фото: ГСЧС Последствия российского обстрела Киева в ночь на 4 июля. Фото: ГСЧС

В Киеве ликвидируют утром 4 июля последствия ноной российской атаки. Работы продолжаются сразу в нескольких районах столицы.

Соломенский район

В результате обстрела частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Загорелась кровля семиэтажного здания, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Возникли возгорания в складском помещении, на территории станции технического обслуживания и в гаражном кооперативе. Повреждено значительное количество объектов гражданской инфраструктуры.

Святошинский район

Попадание в четырнадцатиэтажный жилой дом вызвало пожар. Также загорелись автомобили. Спасатели продолжают тушение нескольких пожаров в нежилых зданиях.

Шевченковский район

Под ударом беспилотников оказалась восьмиэтажка, в которой ещё никто не проживал. Произошло разрушение первого этажа.

В Дарницком и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков вражеских дронов.

Для ликвидации последствий привлечено более 450 спасателей и около 100 единиц техники ГСЧС.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, к 08:05 пятницы известно о 23 пострадавших в результате атаки.

«В настоящее время, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте», — сообщил Кличко.

В результате обстрела повреждены пять автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим. При этом среди медиков, по его информации, раненых нет.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины утром 4 июля сообщило о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве.

«Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве — высокий. Радиационный фон в городе остается в норме. Об этом свидетельствуют данные городских пунктов мониторинга качества воздуха. Причина ухудшения состояния воздуха — пожары, вызванные массированным обстрелом России в ночь с 3 на 4 июля», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям рекомендовано по возможности не выходить на улицу, не проветривать помещения, пить больше жидкости и включать очистители воздуха на максимальный режим. Особенно важно следовать этим советам людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Новый антирекорд России

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы уничтожили 478 из 550 средств воздушного нападения, которые использовала Россия в ночь на 4 июля.

Предыдущий антирекорд обстрелов всей Украины — 537 задействованных средств, из которых сбили 475, был зафиксирован в ночь на воскресенье, 29 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях удара.

«В целом от этого сегодняшнего российского удара, кроме Киева, пострадали ещё Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. По состоянию на это время известно о 23 раненых. Всем оказывается помощь. Много мест падения обломков дронов и ракет. К сожалению, есть и прямые попадания», — отметил Зеленский.

ТЕГИ

Прочее
последствия обстрела
Места
Киев

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:56
В Донецке людей «выселяют» с рынка — что будет с «Аквилоном»
17:49
В Луганске убит Манолис Пилавов: кто он такой и что о нем известно?
15:58
Взрыв в Луганске: погиб бывший «мэр»
15:29
Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
14:57
Из Мариуполя на «культурный плацдарм»: как Кремль использует молодежь на оккупированных территориях
13:08
В Луганске прогремел взрыв: есть погибшие и раненый
12:00
На ВОТ растёт число детских отравлений из-за грязной воды
11:21
Оккупанты дали 14 лет жителю Херсонщины за «госизмену»
09:05
Из порта Мариуполя вывезли танки и БМП — колонны двинулись в сторону Запорожской области
08:58
ВСУ ударили по складу с БК для ПВО и артиллерии в Харцызске
16:02
Украинских детей в оккупации преследуют за язык и взгляды — их отправляют в психиатрические клиники
14:45
Удар по Донецку: что оккупанты прятали в здании бывшего института
11:36
В Украину из оккупации удалось вернуть трех детей — Ермак
10:10
Глава группировки «ЛНР» заявил о полном захвате Луганской области российскими войсками
09:33
В оккупированном Луганске после атаки БПЛА возникли крупные пожары
23:00
В Донецке под удар попало здание бывшего проектного института — там могли быть военные или члены «ДНР»
22:30
В Донецке после обстрела загорелся рынок
21:59
Взрывы в Донецке: над городом поднимается дым, работает ПВО
14:39
На оккупированной Донетчине с 1 июля абоненты «Феникса» смогут пройти верификацию на почте
14:35
Оккупанты на ВОТ Херсонщины вербуют детей в пророссийские организации
все новости
10:28
Российский беспилотник ночью ударил по Славянску: в городе повреждены дома
10:00
Последствия обстрела Киева: много раненых, разбитые «скорые», грязный воздух
09:51
ВСУ продвинулись в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях – ISW
09:49
Воздушные силы раскрыли масштаб ночной атаки РФ
09:35
Войска России за сутки убили 8 и ранили 11 человек в Донецкой области
09:27
Краматорск: после воздушной тревоги в городе прогремели мощные взрывы
09:18
Армия РФ оккупировала два села вблизи границы в Харьковской области – DeepState
09:06
Агент «АТЕШ» раскрыл штаб 428-го полка ВС РФ под Покровском
08:56
В Донецке людей «выселяют» с рынка — что будет с «Аквилоном»
08:52
Доброполье и Белицкое ночью попали под российский обстрел
22:45
Пытали людей с проукраинской позицией: двум руководителям Макеевской колонии заочно сообщили о подозрении
21:34
Беспилотники атаковали российскую Удмуртию: вероятно, под удар попала нефтебаза
21:01
Один человек погиб и пять пострадали в результате обстрела Ильиновки
20:51
Трамп и Путин разговаривали час: подробности телефонного диалога
20:02
Россия удерживала ребенка из-за отца-военнослужащего — Лубинец
19:48
Оккупанты сбросили авиабомбу на Николаевку: есть пострадавший
19:27
Впервые в истории: суд Киева впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами
18:48
На Херсонщине за неделю разминировали более 1,5 тыс. гектаров
17:55
Пограничники поразили машину и средства связи российских захватчиков
17:49
В Луганске убит Манолис Пилавов: кто он такой и что о нем известно?
все новости
ВИДЕО
Пограничники мастерски поразили вражескую машину и средства связи. Фото: скриншот Пограничники поразили машину и средства связи российских захватчиков
03 июля, 17:55
Наземный роботизированный комплекс бойцов 3-й ОШБр украл вражеский пулемёт ПКМ ВСУ захватили вражеский пулемёт с помощью наземного робота
03 июля, 17:27
Беспилотники атаковали завод в российской Удмуртии. Иллюстративное фото В российской Удмуртии дроны атаковалили электрогенераторный завод: сотрудников эвакуировали — СМИ
03 июля, 17:03
Последствия обстрела Святогорска. Фото: кадр из видео Российская армия ударил по Святогорску: возник масштабный пожар на базе отдыха
03 июля, 16:49
Манолис Пилавов Взрыв в Луганске: погиб бывший «мэр»
03 июля, 15:58
Су-24М ВСУ на малой высоте за мгновение до пуска крылатых ракет Storm Shadow по позициям оккупантов. Появилось видео пуска двух Storm Shadow с Су-24М ВСУ
03 июля, 15:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор