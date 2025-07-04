Воздушные силы раскрыли масштаб ночной атаки РФ

В ночь на 4 июля (с 18:00 3 июля) российские войска выпустили по Украине 550 средств воздушного нападения. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
Среди них:
По данным Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара оккупантов стала столица Украины, город Киев.
БПЛА всю ночь атаковали столицу Украины.
По предварительным данным на 08:00, силами ПВО уничтожено 478 воздушных целей. Из них: 270 целей сбиты огневыми средствами, 208 — локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В том числе уничтожены:
Зафиксированы попадания в 8 населённых пунктах (от 9 ракет и 63 БПЛА), а также падения обломков сбитых целей в 33 локациях.
Напомним, Путин во вчерашнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ не собирается «отступать от своих целей».
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