Доброполье и Белицкое ночью попали под российский обстрел

Город Белицкое в Покровском районе Донецкой области попал под российский обстрел. Фото: Доброполье Инфо

Города Белицкое и Доброполье Покровского района Донецкой области ночью были обстреляны войсками РФ. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Согласно сообщениям, в Белицком под удар попала электроподстанция. В городе отмечаются перебои с электроснабжением.

Глава Донецкая областной администрации Вадим Филашкин сегодня в утренней сводке сообщил, что по состоянию на 8 часов утра 4 июля в Белицком из-за обстрелов погибли два человека, один ранен.

Также минувшей ночью под ударом оказался и город Доброполье. Предварительно, была атакована промышленная зона. Информации о пострадавших к этому часу нет.

Ранее сообщалось, что по данным на 27 июня в Доброполье Донецкой области остается 22 417 жителей, в самой громаде – более 30 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Добропольской городской военной администрации Андрей Бондаренко. Гуманитарная ситуация в громаде — стабильная.