Доброполье и Белицкое ночью попали под российский обстрел

Города Белицкое и Доброполье Покровского района Донецкой области ночью были обстреляны войсками РФ. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Согласно сообщениям, в Белицком под удар попала электроподстанция. В городе отмечаются перебои с электроснабжением.
Глава Донецкая областной администрации Вадим Филашкин сегодня в утренней сводке сообщил, что по состоянию на 8 часов утра 4 июля в Белицком из-за обстрелов погибли два человека, один ранен.
Также минувшей ночью под ударом оказался и город Доброполье. Предварительно, была атакована промышленная зона. Информации о пострадавших к этому часу нет.
Ранее сообщалось, что по данным на 27 июня в Доброполье Донецкой области остается 22 417 жителей, в самой громаде – более 30 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Добропольской городской военной администрации Андрей Бондаренко. Гуманитарная ситуация в громаде — стабильная.
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