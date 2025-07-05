Оккупанты ударили по Донетчине: есть жертва и пострадавшие

В субботу утром, 5 июля, российские военные атаковали Константиновку, Мирноград и село Ровное Донецкой области. В результате ударов погиб гражданский, также пострадала супружеская пара. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



«В 04:00 ВС РФ обстреляли Константиновку и Мирноград Донецкой области. Войска государства-агрессора использовали «ФАБ-250» с модулем УМПК и FPV-дрон», — говорится в сообщении.



В Мирнограде погиб 40-летний мужчина.



Кроме того, под удар попало село Ровное Покровского район в 08:10. Российский дрон ранил супругов — 69 и 70 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.



Ранее мы писали, что в Дружковской больнице умер житель Константиновки, который попал под российскую атаку утром, 4 июля.

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