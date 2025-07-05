Окупанти вдарили по Донеччині: є жертва та постраждалі

У суботу вранці, 5 липня, російські військові атакували Костянтинівку, Мирноград та село Рівне на Донеччині. Внаслідок ударів загинула цивільна, також постраждала подружня пара. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.



«О 04:00 ЗС РФ обстріляли Костянтинівку та Мирноград Донецької області. Війська держави-агресора використовували «ФАБ-250» із модулем УМПК та FPV-дрон», — йдеться у повідомленні.



У Мирнограді загинув 40-річний чоловік.



Крім того, під удар потрапило село Рівне Покровського району о 08:10. Російський дрон поранив подружжя — 69 і 70 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення.



Раніше ми писали, що у Дружківській лікарні помер мешканець Костянтинівки, який потрапив під російську атаку вранці, 4 липня.

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