Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Жители оккупированного Луганска находятся под угрозой принудительной мобилизации в армию РФ

16 июля 2025, 15:59

Жители оккупированного Луганска находятся под угрозой принудительной мобилизации в армию РФ

Во временно захваченном Луганске фиксируется масштабная и скрытая принудительная мобилизация. Цель — пополнение потерь на фронте за счет местных жителей. Об этом сообщило партизанское движение «АТЕШ».

Как отмечается, особое внимание оккупанты уделяют учебным заведениям города.

По предварительным данным, ежедневно в здания Луганского государственного университета (ЛГУ), Луганского педагогического университета (ЛГПУ) и Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) заходят люди в военной форме. Под угрозой давления и ареста студентов заставляют подписывать контракты или просто насильно забирают и отправляют на сборочные пункты — без подготовки и минимальных условий.

«Оккупанты используют методы запугивания, дезинформации и ограничение доступа к информации. Мо слов родителей, их дети «на военных сборах» или «проходят практику», хотя на самом деле они уже находятся на линии фронта — зачастую без бронезащиты и без элементарной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в России опубликован указ, разрешающий иностранным гражданам проходить военную службу в составе вооруженных сил в период мобилизации. Указ, подписанный Владимиром Путиным, размещен на официальном портале правовой информации. Теперь иностранцы смогут служить не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Луганск
События
Война Мобилизация

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?
В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.
08 июля 2025, 18:47
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:01
Американец, который шпионил в пользу России в Донецкой области, получил гражданство РФ и орден «ДНР»
15:59
Жители оккупированного Луганска находятся под угрозой принудительной мобилизации в армию РФ
14:55
РФ строит кремлёвские храмы на оккупированной Запорожской области
10:45
На территории аэропорта в оккупированном Донецке прогремел взрыв: ранен мужчина
09:42
Оккупированная Горловка подверглась обстрелу: пострадали три человека
18:08
В Донецке на крышу дома упал дрон
17:21
После урагана остаются без света около 10 тысяч жителей оккупированной части Донецкой области
12:13
День Украинской Государственности: активисты «Жовтої стрічки» провели акцию в оккупации
17:16
Кулеба анонсировал запуск компенсаций за жилье на оккупированных территориях
16:00
Сначала жара и пожары, потом — буря: оккупированная Луганщина пострадала от непогоды
15:28
Сын первого главы группировки «ДНР» вошел в состав ЦК КПРФ
15:00
Оккупанты отдали часть складов ВОТ Донетчины россиянам
13:43
В Мариуполе расчищают фарватер: что происходит в акватории Азовского моря
09:36
Оккупанты ввели «свет по договоренности» на юге Украины
08:53
Беспилотники атаковали Мелитополь: что известно
22:58
Пыльная буря и ураган на Донбассе: в Донецке погиб ребенок, в Горловке — пострадал подросток
15:18
Руины Бахмута: Россия вывозит остатки разрушенных домов из города
12:57
Оккупационная власть Мариуполя отобрала квартиру у 90-летнего жителя
13:31
Назначен новый «глава» Новой Каховки — россиянин Оганесов
22:45
В оккупированной Горловке пострадал мужчина при атаке БПЛА
все новости
17:23
Армия РФ продвигается в Малиновке, давит именно в полосе подразделения ТрО
17:01
Американец, который шпионил в пользу России в Донецкой области, получил гражданство РФ и орден «ДНР»
16:55
«Занимают села, посадки и позиции»: войска РФ интенсивно двигаются к границе Донетчины и Днепропетровщины – DeepState
16:27
В Покровске остался один врач, три последние магазина скоро закроются — ОВА
15:59
Жители оккупированного Луганска находятся под угрозой принудительной мобилизации в армию РФ
15:45
В оккупированном Токмаке подорвали автомобиль с российскими аэроразведчиками – ГУР
15:28
Верховная Рада приняла отставку Дениса Шмыгаля — что дальше
15:28
На трассе «Краматорск-Доброполье» в июле от обстрелов погибли три и получили ранения 10 человек – ОВА
15:21
В среду россияне повторно обстреляли Дружковку
14:55
РФ строит кремлёвские храмы на оккупированной Запорожской области
14:54
Украинские войска продвинулись в Сумской области – ISW
13:58
В Дружковке прогремели взрывы с разницей в несколько секунд
13:53
Россия ударила по польскому заводу Barlinek в Виннице
13:20
В оккупированном Донецке отели перешли на уличные туалеты из-за отсутствия воды
12:44
Украинская армия контролирует некоторые позиции в Белогоровке: в ВСУ рассказали о ситуации в поселке
12:12
Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказываются от закупок американского оружия для Украины — СМИ
11:44
МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт армии РФ в Курской области
11:22
Обстрелы Донетчины не прекращаются: разрушены дома, ранены мирные жители — ОВА
11:03
Армия РФ из артиллерии обстреляла центр Никополя: погибла женщина, еще пять человек – ранены
10:51
Обстрелы РФ превратили Серебрянский лес в выжженную зону
все новости
ВИДЕО
Сегодня днём в Дружковке прогремели мощные взрывы. Кадр из видео В Дружковке прогремели взрывы с разницей в несколько секунд
16 июля, 13:58
Пожарные ликвидируют возгорание на заводе Barlinek Group в Виннице. Фото: ГСЧС Винницкой области Россия ударила по польскому заводу Barlinek в Виннице
16 июля, 13:53
«Прилет» по штабу россиян в Теткино. МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт армии РФ в Курской области
16 июля, 11:44
Серебрянский лес после российских обстрелов — выжженная земля, воронки и обугленные деревья. Обстрелы РФ превратили Серебрянский лес в выжженную зону
16 июля, 10:51
Последствия массированной атаки на Винницу. Фото: ГСЧС «Шахеды» ночью массированно атаковали Винницу: в городе возникли пожары, ранены восемь человек
16 июля, 09:02
Ночью Краматорск подвергся массированной атаке дронов: повреждены дома Ночью Краматорск подвергся массированной атаке дронов: повреждены дома
16 июля, 08:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор