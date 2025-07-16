Жители оккупированного Луганска находятся под угрозой принудительной мобилизации в армию РФ

Во временно захваченном Луганске фиксируется масштабная и скрытая принудительная мобилизация. Цель — пополнение потерь на фронте за счет местных жителей. Об этом сообщило партизанское движение «АТЕШ».
Как отмечается, особое внимание оккупанты уделяют учебным заведениям города.
По предварительным данным, ежедневно в здания Луганского государственного университета (ЛГУ), Луганского педагогического университета (ЛГПУ) и Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) заходят люди в военной форме. Под угрозой давления и ареста студентов заставляют подписывать контракты или просто насильно забирают и отправляют на сборочные пункты — без подготовки и минимальных условий.
«Оккупанты используют методы запугивания, дезинформации и ограничение доступа к информации. Мо слов родителей, их дети «на военных сборах» или «проходят практику», хотя на самом деле они уже находятся на линии фронта — зачастую без бронезащиты и без элементарной медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в России опубликован указ, разрешающий иностранным гражданам проходить военную службу в составе вооруженных сил в период мобилизации. Указ, подписанный Владимиром Путиным, размещен на официальном портале правовой информации. Теперь иностранцы смогут служить не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.
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