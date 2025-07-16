Жителі окупованого Луганська знаходяться під загрозою примусової мобілізації до армії РФ

У тимчасово захопленому Луганську фіксується масштабна та прихована примусова мобілізація. Ціль — поповнення втрат на фронті коштом місцевих жителів. Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ».
Особливу увагу окупанти приділяють навчальним закладам міста.
За попередніми даними, щодня до будинків Луганського державного університету (ЛДУ), Луганського педагогічного університету (ЛДПУ) та Луганської академії внутрішніх справ (ЛАВС) заходять люди у військовій формі. Під загрозою тиску та арешту студентів змушують підписувати контракти або просто насильно забирають та відправляють на складальні пункти — без підготовки та мінімальних умов.
«Окупанти використовують методи залякування, дезінформації та обмеження доступу до інформації. За словами батьків, їхні діти «на військових зборах» чи «проходять практику», хоча насправді вони вже перебувають на лінії фронту — найчастіше без бронезахисту та без елементарної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що в Росії опубліковано указ, який дозволяє іноземним громадянам проходити військову службу у складі збройних сил у період мобілізації. Указ, підписаний Володимиром Путіним, розміщено на офіційному порталі правової інформації. Тепер іноземці зможуть служити не лише в умовах надзвичайного чи військового стану та збройних конфліктів, а й у період мобілізації.
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