Умеров снова возглавит украинскую делегацию в Стамбуле на переговорах с Россией — Зеленский

Рустем Умеров. Фото: Телеграм-канал президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 июля, объявил о формировании украинской делегации для переговоров с Россией, которую возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом он заявил по результатам совещания, посвященного ожидаемым результатам переговорного процесса.

«Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что Умеров уже имел опыт участия в подобных переговорах, возглавляя украинскую делегацию во время предыдущих встреч с российской стороной в Стамбуле, когда он был министром обороны.

Ранее сообщалось, что 21 июля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи с российской стороной в Турции. Об этом сообщил сам Зеленский. По его словам, Умеров сообщил, что встреча планируется в среду, 23 июля.